畢業60年囉 洛津國小校友施振榮與同學聚首分享交響詩

第12屆洛津國小畢業同學會12日在鹿港洛津國小登場，畢業60載的同學再度聚首，與同學師長話當年，重溫當年回憶，特別拍下大合照留念。（吳敏菁翻攝）

第12屆洛津國小畢業同學會12日在鹿港洛津國小登場，宏碁集團創辦人施振榮（左2）與夫人葉紫華（左3）致贈「鹿港印象」交響詩的紀念捲軸給當年師長何玉麟（左1），洛津國小校長張榮裕（右1）也全力動員協助同學會活動。（吳敏菁翻攝）

第12屆洛津國小畢業同學會12日在在宏碁集團創辦人施振榮發起下，連第二代都動員加入尋人大作戰，60位同學歡喜在聚首，彼此都73歲了，但「人生七十又一回」，還是有許多志願和抱負，施振榮分享「鹿港映象」交響詩計畫，同學熱烈迴響，給予第一個肯定。

施振榮是鹿港洛津國小畢業，適逢同學畢業60周年，與幾位當年同窗好友共同發起，再次舉辦這場別開生面的同學會，串起同窗情誼。

施振榮說，同學平時各自忙碌，很多都已離開鹿港到外地發展，要聚首實在不容易，多虧鹿港在地同學們有心，連第二代都加入尋人，一一聯絡道當年甲、乙、丙、丁4班的同學，連第2、3代都參與，昔日的授課師長也來看看當年的「小學生」，說起當年的趣事，還好像是昨天一樣。

為了喚起對故鄉更深入的認識，還邀請文史工作者鄭武郎主講「探索鹿港沿革暨觀光資源」，鹿港名嘴黃金隆大師主講「談天說地」，並欣賞鹿港愛樂管弦樂團的精彩演出。

施振榮為了回饋故鄉鹿港，啟動「鹿港映象」交響詩計畫，並委由兩屆金曲獎創作獎得主的音樂人李哲藝完成創作，10日首度對外發表，12日在同學會活動中並首度播放「鹿港映象」交響詩的影片，重現鹿港百年風華，創作首度在鹿港播放，獲得鹿港在地同學們的肯定與支持。

施振榮說，「鹿港映象」交響詩將會陸續推出各種版本，包括弦樂四重奏、弦樂團、國樂團、管樂團到再交響樂團等等的不同版本，讓並把打算推出合唱團版本，在網路上免費提供，讓更多人可以傳唱，屬於鹿港人的交響詩。

(中時)