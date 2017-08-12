為何非得拔昌？孫繼正：他愛做秀 不監督綠卻盯在野黨

孫繼正認為黃國昌是愛做秀的立委。（中時資料照／陳信翰攝）

安定力量發起的罷免黃國昌運動將邁入第三階段，以目前情勢判斷，罷免成功的機率正逐漸增加，而安定力量的主席孫繼正近日接受陸媒專訪時，透露了為什麼他非得「拔昌」。

孫繼正告訴海峽衛視《今日海峽》節目，當選立委後，黃國昌和被塑造出的高學歷精英份子形象落差太大，有如偽君子一般。孫舉黃在立院的表現為例，很明顯在說謊、打假球，且明明應該監督執政黨，卻跑去緊盯在野黨。

而黃國昌雖是汐止立委，總部卻在板橋，孫繼正分析，那是因為後者有較多年輕人，黃打算2018年在該處選立委，才會有這樣的情形；孫還痛批去年為了同婚問題到黃的汐止辦事處陳情時，卻得到要有3000人他才會出來的答覆，態度相當高傲。

北台灣今年6月豪雨來襲時，黃國昌前往勘災卻沒撐傘也沒穿雨衣，引起許多討論。（翻攝自黃國昌臉書／合成）

另外，孫繼正表示，時代力量的崛起，是因為民眾已對藍綠失望，沒想到時力跨入政壇後，先別說在政治上的表現不夠有經驗，就連謙卑、謙和這些為人處事基本的態度都沒有，而台灣需要的是實在做事的人而非愛做秀的政客，所以才決定要罷免黃國昌。

(中時電子報)