為何非得拔昌？孫繼正：他愛做秀 不監督綠卻盯在野黨
安定力量發起的罷免黃國昌運動將邁入第三階段，以目前情勢判斷，罷免成功的機率正逐漸增加，而安定力量的主席孫繼正近日接受陸媒專訪時，透露了為什麼他非得「拔昌」。
孫繼正告訴海峽衛視《今日海峽》節目，當選立委後，黃國昌和被塑造出的高學歷精英份子形象落差太大，有如偽君子一般。孫舉黃在立院的表現為例，很明顯在說謊、打假球，且明明應該監督執政黨，卻跑去緊盯在野黨。
而黃國昌雖是汐止立委，總部卻在板橋，孫繼正分析，那是因為後者有較多年輕人，黃打算2018年在該處選立委，才會有這樣的情形；孫還痛批去年為了同婚問題到黃的汐止辦事處陳情時，卻得到要有3000人他才會出來的答覆，態度相當高傲。
另外，孫繼正表示，時代力量的崛起，是因為民眾已對藍綠失望，沒想到時力跨入政壇後，先別說在政治上的表現不夠有經驗，就連謙卑、謙和這些為人處事基本的態度都沒有，而台灣需要的是實在做事的人而非愛做秀的政客，所以才決定要罷免黃國昌。
(中時電子報)
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