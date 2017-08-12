清境農場舉辦風車節活動，並推出一系列體驗行程。（圖：清境農場提供）

仁愛鄉清境農場風車節活動，7月底被尼莎和海棠颱風攪局後，昨日繼續舉辦，遊客在青青草原彩繪風車，並聆聽國立台灣交響樂團的弦樂演奏「龍貓」、「外婆的澎湖灣」等樂曲，度過一個藝術味濃的下午。

清境風車節從7月1日起到8月30日為期兩個月，昨日主辦單位在青青草原讓親子一起體驗彩繪風車，下午則有國立台灣交響樂團的弦樂演奏，除了古典交響樂外，還演奏大家耳熟能詳的樂曲，如電影《龍貓》、《鐵達尼號》主題曲、民歌《外婆的澎湖灣》、台語歌謠《四季紅》…等，兼顧老中青三代。

清境農場人員表示，風車節期間，清境國民賓館每週三有翻轉風車套裝行程，行程內容搭配了晚餐、小小茶藝師品茶體驗二選一，另有綿羊玩偶風車音樂鈴二選一體驗活動，閉幕式在8月30日，當天將有杜咪公主文化藝術團原住民舞蹈，搭配下午2時半的綿羊秀場演出。

主辦單位表示，炎炎夏日，很適合上班避暑，歡迎民眾前來清境農場，一起來享受原民舞蹈，與羊咩咩互動及欣賞轉轉風車。

(中時)