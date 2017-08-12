九寨溝有四車死人？ 造謠被拘留10日

日前發生在大陸四川九寨溝的七級強震，至少造成20多人死亡，與此同時網上出現一則消息，稱有一間滿住的飯店，在地震隔天一早，就拉走四車的遺體，散播此消息的朱姓民眾，被以造謠罪名，判處行政拘留10日。

大陸四川九寨溝日前發生七級強震，據大陸官方統計，截至11日晚上9時，罹難人數達24人，並有近500人受傷，另還有6人失聯。由於地震強烈，網上出現一則謠言，稱「早上天不亮就拉走四車死人」，在微信群散布。

地震事發的阿壩州官方微博12日公布消息稱，有網民在微信群散佈「九寨天堂昨晚九百間住滿的，早上天不亮就拉走四車死人」的虛假消息。阿壩州網警發現該情況後，立即組織州、縣兩級公安警力就該情況展開調查，8月11日晚，嫌疑人朱某（九寨溝人）在松潘縣城被抓獲。朱某對違法事實供認不諱，現已被松潘縣公安局依法行政拘留10日。

(旺報)