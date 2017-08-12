金門議員蔡春生重炮回擊 痛批台灣反賭聯盟管太多

台灣反賭博合法化聯盟與金門反賭場連線等20餘個公民團體昨天會師，強烈表達反對賭場進入金門的立場。（李金生攝）

蔡春生痛批台灣反賭聯盟管太多，強調金門要怎麼做？由金門人自己來決定。（李金生攝）

針對連日來台灣反賭團體跨海造勢的大動作，金門博弈公投提案人縣議員蔡春生今（12）日重炮回擊，強調金門人有自主的權力，不必「外來人口」搞一些有的沒有的。

台灣反賭博合法化聯盟與金門反賭場連線等20餘個公民團體昨天會師，強烈表達反對賭場進入金門的立場，連日來並陸續拜會金門縣長陳福海、金門地檢署檢察長徐錫祥等人，在金門颳起反賭的旋風，引起鄉親的矚目，也為10月28日的金門縣博弈公投點燃戰火。

金門縣博弈公投提案人蔡春生今天強力回擊指出，如果是「金門人」出來反賭，他絕對認同，因為有正、反雙方意見，才是一個正常的社會；但連日來都是「台灣人」來金門反賭，跑來管金門的縣政，就讓他覺得很奇怪，也讓人質疑「難道金門人沒有自主的權力，一定要受他們左右，社會這樣就不公平！」

蔡春生強調，台灣反賭聯盟回台灣反賭就好，不要跑到金門來，至於金門要怎麼做？由金門人自己來決定，「他們應了解這一點，不是他們要怎樣就怎樣！」

蔡春生並直指民進黨不讓離島設賭場，才會修改離島建設條例相關條文，把離島的權利收回去，還搞甚麼「反賭聯盟」來金門反賭，而事實上金門人反對的也有，但贊成的也很多，他們一定會派員參加縣府主導的說明會，也會視說明會的舉辦時間，適時派員下鄉宣達理念，一定要做到「說清楚、講明白」。

蔡春生說，金門的福利不能只靠金酒，一旦業績和盈餘下滑，福利要從哪裡來？但福利該給的一定要給，在無法節流的情況下，就要想辦法開源，因此只要能促進地方產業發展，讓福利政策可以執行下去，對金門有利的事，就要去推動。

(中時)