花蓮僅存手工醬油 飄香90年傳三代

中時
中國時報記者／
花蓮》花蓮僅存手工醬油 飄香90年傳三代
前縣長吳水雲（左一）、許南東（左二）花蓮市長魏嘉賢（右一）一同響應老字號醬油工廠翻新落成茶會。（張祈攝）
花蓮》花蓮僅存手工醬油 飄香90年傳三代
許南東女兒許雅甄及第三代接班人許桓巽花蓮新味醬油第三代許雅甄（左）、許桓巽，接手家族事業。（張祈攝）

「頭家！鹿ㄟ標一罐」50、60年前的花蓮人，一定有在雜貨店跟老闆說過這樣的話，「虎標」、「鹿標」、「獅標」醬油，這些過去花蓮人廚房必備調味料，隨著現代化大規模生產，傳統古法製作的手工醬油逐漸消失在花蓮人生活中，50年代全盛時期就有20多家醬油店舖，凋零到現在僅存一家由第三代接手持續在花蓮飄香。

出生於1890年的彰化人許圓，從彰化遷居後山花蓮，開始製作手工醬油，以「鹿」為指標，鼎盛時期在花蓮市中心擁有3、4間店面，在當時堪稱「花蓮醬油大王」，許圓的弟弟許日1927年循著哥哥的腳步，來到花蓮買下當年日人經營的醬油店舖，並以「虎標」為商標，也是花蓮目前僅存的傳統醬油工廠。

1970年許南東接棒父親許日的醬油事業，4年後醬油工廠發生大火，釀製器具險些付之一炬，趁此更換設備及生產動線，堅持古法釀造，並將重生的工廠更名為「新味醬油」，父親留下的杉木桶提醒他要堅守理念，傳承醬油的精華。

許南東說，一般大量生產的醬油都是用炸出沙拉油的豆片與製作，而父親沿用日治時期豆麥釀造技術，他則改以非基改加拿大進口黃豆，加上豆麥、白米製麴、發酵，製程中還要嚴格控制溫度，雖成本提升4倍，但秉持繁瑣的古法做出健康的醬油，要傳承的就是這一份實在的古早味。

「老店走向新世代，最怕沒創新被淘汰」目前由第三代許桓巽透過新思維讓老店舊室翻新，為讓傳統醬油工廠更加在地化、精緻化，他與父親不斷嘗試選用天然食材，目前已成功研發出海水醬油、紅米、海藻醬油預計在9月上市，繼續持續朝多款健康醬油發展。

(中時)

關鍵字：手工醬油虎標
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