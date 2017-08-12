花蓮僅存手工醬油 飄香90年傳三代
「頭家！鹿ㄟ標一罐」50、60年前的花蓮人，一定有在雜貨店跟老闆說過這樣的話，「虎標」、「鹿標」、「獅標」醬油，這些過去花蓮人廚房必備調味料，隨著現代化大規模生產，傳統古法製作的手工醬油逐漸消失在花蓮人生活中，50年代全盛時期就有20多家醬油店舖，凋零到現在僅存一家由第三代接手持續在花蓮飄香。
出生於1890年的彰化人許圓，從彰化遷居後山花蓮，開始製作手工醬油，以「鹿」為指標，鼎盛時期在花蓮市中心擁有3、4間店面，在當時堪稱「花蓮醬油大王」，許圓的弟弟許日1927年循著哥哥的腳步，來到花蓮買下當年日人經營的醬油店舖，並以「虎標」為商標，也是花蓮目前僅存的傳統醬油工廠。
1970年許南東接棒父親許日的醬油事業，4年後醬油工廠發生大火，釀製器具險些付之一炬，趁此更換設備及生產動線，堅持古法釀造，並將重生的工廠更名為「新味醬油」，父親留下的杉木桶提醒他要堅守理念，傳承醬油的精華。
許南東說，一般大量生產的醬油都是用炸出沙拉油的豆片與製作，而父親沿用日治時期豆麥釀造技術，他則改以非基改加拿大進口黃豆，加上豆麥、白米製麴、發酵，製程中還要嚴格控制溫度，雖成本提升4倍，但秉持繁瑣的古法做出健康的醬油，要傳承的就是這一份實在的古早味。
「老店走向新世代，最怕沒創新被淘汰」目前由第三代許桓巽透過新思維讓老店舊室翻新，為讓傳統醬油工廠更加在地化、精緻化，他與父親不斷嘗試選用天然食材，目前已成功研發出海水醬油、紅米、海藻醬油預計在9月上市，繼續持續朝多款健康醬油發展。
(中時)
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