成醫住院大樓下午火警 無人傷亡
成大醫院住院大樓下午1時許傳出火警，院方自行找到火點為5樓機房內不斷電系統過熱冒煙，一邊打火，一邊報案，警消人員到場時，火勢已撲滅，但降溫後煙霧仍持續飄散至病房，有3名住院病患受不了濃郁煙味，疏散至其他樓層病房，其餘無人傷亡。
台南市消防局12日下午接獲成大醫院報案火警，不敢大意，一次出動公園、和緯、東門、中正4個分隊共10輛消防車、28名警消前往救火。
警消人員趕到醫院時，大樓內瀰漫濃煙，煙味撲鼻，但現場火勢已撲滅。研判起火點是5樓機房內的蓄電池過熱引起。
火勢很快撲滅，全院無人傷亡，但瀰漫的煙霧已讓不少醫院人員與住院病患虛驚一場，有3名患者受不了濃煙的刺激味道，被疏散往其他樓層的病房。警消人員繼續協助排煙。
台南市消防局發現，現場的蓄電池機櫃有燃燒痕跡，面積約1平方公尺，院方因為損失不大，並未提報財損。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。