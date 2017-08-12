成醫住院大樓下午火警 無人傷亡

警消人員發現五樓機房蓄電池過熱引發濃煙。（台南市消防局提供）

台南市消防人員得知成大醫院起火，趕緊全副武裝衝進醫院。（台南市消防局提供）

成大醫院住院大樓下午1時許傳出火警，院方自行找到火點為5樓機房內不斷電系統過熱冒煙，一邊打火，一邊報案，警消人員到場時，火勢已撲滅，但降溫後煙霧仍持續飄散至病房，有3名住院病患受不了濃郁煙味，疏散至其他樓層病房，其餘無人傷亡。

台南市消防局12日下午接獲成大醫院報案火警，不敢大意，一次出動公園、和緯、東門、中正4個分隊共10輛消防車、28名警消前往救火。

警消人員趕到醫院時，大樓內瀰漫濃煙，煙味撲鼻，但現場火勢已撲滅。研判起火點是5樓機房內的蓄電池過熱引起。

火勢很快撲滅，全院無人傷亡，但瀰漫的煙霧已讓不少醫院人員與住院病患虛驚一場，有3名患者受不了濃煙的刺激味道，被疏散往其他樓層的病房。警消人員繼續協助排煙。

台南市消防局發現，現場的蓄電池機櫃有燃燒痕跡，面積約1平方公尺，院方因為損失不大，並未提報財損。

(中時)