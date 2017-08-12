林佳龍美國演講：台灣不會沒有出路，每個台灣人都會找出路

台中市長林佳龍（左三）12日在美國加州向僑界演講，吸引很多粉絲爭相合照。（盧金足攝）

台中市長林佳龍受邀出席美國台僑晚宴演講 ，盼讓台灣真正民主化、一步步改變台灣。（盧金足攝）

台僑大排長龍與台中市長林佳龍拍照。（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日以「崛起的台中、希望的台灣」為題在加州演講，台僑關切蔡英文總統施政情況，林佳龍表示，就像他剛選上市長時同樣處境，改變已經開始，但改變不會一天實現，只要心頭穩住，往正確方向一步一步累積，即使逆風也會漸平穩。

林佳龍受邀出席美國台僑晚宴演講時表示，台灣國際處境常被孤立，被排擠在自由市場外，中國崛起對台灣來說是無法迴避的問題，然而台灣和西藏、香港不一樣，台灣如何不被併吞，又能走出一條路，並非「什麼中什麼台」就能解決，而是需要有智慧，知道自己的角色在哪裡。

「中國政經不會分離，這幾年台灣經濟又高度依賴中國」，他強調，台灣必須保持主體性，在全球化競合下，傳統以國家為行動單位應被檢視及檢討，因為除非中國崩潰，否則用傳統國家理論台灣沒有出路。

林佳龍也向中央建議，拚經濟稅收多留在地方，縣市首長才會把拚經濟當自己的事，中央部會分配資源要向地方放權讓利，打世界盃不一定要「台灣隊」，可以用「台中隊」，機會來了，中部崛起就是中核心。

「台灣不會沒有出路，每個台灣人都會找出路！」他表示，現在雖是6都，其實是北中南3個生活圈，中台灣核心由內而外，像同心圓擴散出去，台中剛躍升第2大城，「很快北南都會被我們超越！」

僑胞也憂心新政府推動改革爭議，林佳龍說，很多國家處境都是以前留下的問題，這是使命感，不是為一人利益。

他強調，目前台灣面臨政府失靈的問題，國家角色要重新界定，過去亞洲4小龍時代，由國家帶領經濟發展，但在資訊經濟年代，必須鼓勵創新創業，國家政策必須有社會支持，才能善用國家預算，創造產業發展的好環境。

「國際不是銅牆鐵壁」，林佳龍認為國際外交像網狀，還是有空隙讓台灣生命力走向國際，僑胞第2代在海外也是國力的延伸。

林佳龍表示，不要破碎的民主，要讓台灣真正民主化，需重建地力和中央關係，不管行政權或財政權，從制度面改變誘因，現在是穿著衣服改衣服，應分析台灣各個產業聚落，由地方整合產官研招商，希望「台中模式」推廣台灣影響中央。

這場演講餐會，由台僑晚宴由北加州台灣同鄉聯合會、北加州台灣會館、民進黨矽谷支黨部聯合舉辦，林佳龍以「崛起的台中‧希望的台灣─鏈結在地、國際與未來」發表約1小時的演說，吸引200多名加州僑胞，粉絲爭相拍照大排長龍，主持人還表示這是「總統規格」，加州眾議員朱感生夫婦也到場站台。

(中時)