巴士司機包包被扒　警擴大追查

基隆客運司機包包遭逮，警方已擴大偵辦中，圖非當事車輛。（張穎齊攝）

基隆客運1名48歲的黃姓司機，於昨（11）日晚間9時許，正在駕駛客運途中，自己懸掛在椅背後欄杆上的包包，卻遭到1名身穿白衣的口罩男子，在下車時刻順手扒走，當黃男發現時已經不翼而飛，當場急得報警，經警方調閱監視器後，已鎖定男子蹤影，正擴大追查中。

黃男指出，該名竊賊身穿白色上衣、戴口罩，從東光路的地方法院上車後，於信一路彰化銀行前下車，判斷就是藉由這段期間把他的包包偷走。

黃男表示，包包裏頭有私人證件、金融卡及4300元新台幣，希望警方能盡速將竊賊繩之以法。

基隆市二分局信義派出所獲報後，已積極調閱沿路相關監視器畫面，持續偵辦當中，希望盡速將竊賊逮捕，避免更多民眾受害。

(中時)