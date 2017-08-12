JLPGA》台4將輕井澤72賽 僅盧曉晴未晉級

蔡佩穎前兩輪以並列第31晉級。(圖：TLPGA提供)

總獎金8千萬日圓的輕井澤72公開賽，今(12日)打完第2輪後，取總桿143桿(-1)以內共50位選手，晉級明最後1輪決賽，台灣4女將3人晉級，僅本季贏過2勝的盧曉晴，2桿之差出局。

蔡佩穎今揮出68桿佳績，以142桿(-2)並列第31，劉依貞打出70桿，與交出72桿的姚宣榆同以141桿(-1)並列第41，剛好壓線晉級。首輪打出74桿的盧曉晴，今雖打出71桿，仍吞下本季第2場淘汰。

日本女將比嘉真美子與韓國強將金荷娜，同以133桿(-11)並列領先。

(中時電子報)