民調稱8成民眾不知世大運開幕日 柯P：15％不知總統是誰
被視為「親英系」的台灣世代智庫今天公布一份民調，指有近7成8台北市民不知道世大運開幕日期，且有8成的人認為相關宣傳片都是在宣傳柯文哲比較多。柯今天出席選手村開村典禮後回應，「其實總人口大概有15％連總統是誰都搞不清楚」，加上這2周才開始密集宣傳開幕日，也是原因之一。
針對民調結果，柯文哲表示，有在做民調、研究的人都知道，台灣總人口大概有15％連總統是誰都搞不清楚，所以那15％就算了；還有一點，要看民調是什麼時候做的，前幾個月確實（可能不知道），但到了這1、2個禮拜，就有密集公告。
會不會覺得該單位選在選手村開村當天公布民調有潑冷水的意味？柯文哲認為「還好啦」，世大運沒辦法辦到100分，就儘量做就好了。
(中時)
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