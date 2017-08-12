宋家豪擁153公里火球 想站穩樂天一軍變化球得強

宋家豪登日職一軍，首秀就飆出153公里快速球。(本報資料照)

宋家豪前年和樂天簽下育成約，展開旅日生涯，今年第2個球季在球員登錄截止前，轉為正式球員並轉戰後援，投出一片天，昨被叫上一軍並完成初登板，雖投1局失2分，但飆出153公里火球，相當令人驚艷，不過想站穩腳步，可能還有一段路要走，尤其變化球的信心得再加強。

樂天苦戰延長11局擊敗日本火腿後，牛棚投手疲憊不堪，昨決定拉上宋家豪支援，剛與一軍會合的他，也隨即於7下中繼登板對戰歐力士。他首打席面對洋將馬瑞洛(Chris Marrero)，連3顆破150公里速球飆K，接著又解決另名洋炮羅梅洛(Stefen Romero)，但隨後連挨3安失2分。

攤開宋家豪的球路，就是速球和滑球交互搭配。他初登板速球尾勁不錯，前兩打席還不容易讓打者掌握；不過到第三打席，他2好球領先後，連2顆滑球都沒能吸引打者出棒，讓打者凹到滿球數敲安。接著他面對2名打者，連投6顆速球，即便速度不錯，但沒變化球搭配，造成連2安的傷害。

沒變化球搭配，控球不算太精確，即便有150公里火球，也會如上季火腿的增井浩俊般，頻頻遇襲。宋家豪賽後除表示，一軍登板是很棒的經驗，不過明白問題點在哪，直言對速球有信心，變化球準確度還需加強。看完宋家豪投球後，樂天總教練梨田昌孝認為他能成為戰力，「首秀表現不俗！」

樂天今年如森原康平、高梨雄平，都是菜鳥上路；換言之，只要宋家豪夠實力，哪怕是新人，梨田都可能大膽啟用。有教頭的評語，對他是個正面的訊息，在洋將克魯茲(Luis Cruz)調整沒到位前，他或許有望獲更多上場機會。首秀難免緊張，一切還能容忍，接下來就看他能否把握機會展現身手了！

(中時電子報)