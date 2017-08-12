總統獎得主小五全盲生鍾培汶 秀跆拳功夫

高雄市跆拳道運動競技協會理事長侯緯星（左）及輔英科大校長顧志遠（右）頒獎予鍾培汶（中）以表彰她的運動精神，後為教練林詠惇。（李義翻攝）

獲總統教育獎的全盲小五女生鍾培汶，興趣廣泛，美勞、鋼琴、游泳都難不倒她，現在，她還習武，苦練跆拳道。12日在高雄市舉辦的海峽盃暨輔英盃跆拳錦標賽的兩岸三地高手眼前，露一手真功夫，搏得滿堂采。

鍾培汶是25周早產兒，出生就雙眼全盲，求學之路坎坷，曾被50所幼兒園拒絕，但她和媽媽不被命運擊倒，黑暗遮不住她旺盛的尋夢意志，從美勞、鋼琴到游泳都勇敢學習，還多次捐髮給癌童。

去年初，她陪弟弟到跆拳道場練拳，學員們練拳吶喊聲誘發她習武興趣，面對她要習武的要求，家人與教練都是極大挑戰。

教練林詠惇特別安排2名教練及小學員陪練。他們手腳綁著鈴噹，讓聽力敏銳的鍾培汶可以聽聲辨位，知道對手出拳腳的方向。

向來勇於嘗試的鍾培汶，認真把握學習機，1年半來，基本功練得紮實，每個動作都到位，打起跆拳虎虎生風，架勢十足，氣勢也驚人。

為了考量安全因素，主辦單位安排她參加品勢個人組，品勢猶如國術個人表演賽，不與人對打，但要展現紮實的基本功夫。

高雄市跆拳道運動競技協會理事長侯緯星及輔英科大校長顧志遠，特別頒獎表彰鍾培汶的運動精神。

高雄市海峽盃暨輔英盃跆拳道錦標賽於輔英科大登場，除全台21縣市好手與會外，大陸、香港、澳門等地的幼兒園至高中社會組2千餘位好手，也來台切磋武技。

高雄市跆拳道運動競技協會秘書長鄭志忠指出，世大運國手許乃勻、全運會金牌張力千都與賽，是奪標大熱門。

(中時)