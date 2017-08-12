總統獎得主小五全盲生鍾培汶 秀跆拳功夫
獲總統教育獎的全盲小五女生鍾培汶，興趣廣泛，美勞、鋼琴、游泳都難不倒她，現在，她還習武，苦練跆拳道。12日在高雄市舉辦的海峽盃暨輔英盃跆拳錦標賽的兩岸三地高手眼前，露一手真功夫，搏得滿堂采。
鍾培汶是25周早產兒，出生就雙眼全盲，求學之路坎坷，曾被50所幼兒園拒絕，但她和媽媽不被命運擊倒，黑暗遮不住她旺盛的尋夢意志，從美勞、鋼琴到游泳都勇敢學習，還多次捐髮給癌童。
去年初，她陪弟弟到跆拳道場練拳，學員們練拳吶喊聲誘發她習武興趣，面對她要習武的要求，家人與教練都是極大挑戰。
教練林詠惇特別安排2名教練及小學員陪練。他們手腳綁著鈴噹，讓聽力敏銳的鍾培汶可以聽聲辨位，知道對手出拳腳的方向。
向來勇於嘗試的鍾培汶，認真把握學習機，1年半來，基本功練得紮實，每個動作都到位，打起跆拳虎虎生風，架勢十足，氣勢也驚人。
為了考量安全因素，主辦單位安排她參加品勢個人組，品勢猶如國術個人表演賽，不與人對打，但要展現紮實的基本功夫。
高雄市跆拳道運動競技協會理事長侯緯星及輔英科大校長顧志遠，特別頒獎表彰鍾培汶的運動精神。
高雄市海峽盃暨輔英盃跆拳道錦標賽於輔英科大登場，除全台21縣市好手與會外，大陸、香港、澳門等地的幼兒園至高中社會組2千餘位好手，也來台切磋武技。
高雄市跆拳道運動競技協會秘書長鄭志忠指出，世大運國手許乃勻、全運會金牌張力千都與賽，是奪標大熱門。
(中時)
關鍵字：跆拳道、總統教育獎、海峽盃暨輔英盃跆拳錦標賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。