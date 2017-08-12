梨山健走吹天然冷氣 喝梨山茶再嚐水蜜桃
健走還能吹冷氣！「第二屆桃桃樂活齊步走」活動今日在梨山登場，台中市副市長林陵三、觀旅局長陳盛山及立委何欣純與300多位參賽者一同出發，除欣賞高海拔的山景，沿途還享受天然冷氣，直呼這趟高山健走真是太值得了！
為迎接高山健走帶來的觀光人潮，和平區公所特別在梨山賓館前廣場舉辦「梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動」 ，林陵三一行人特別到攤位跟果農致意。林陵三說，水蜜桃的故鄉在梨山，全國一半以上的產量在梨山，每年產值有3.5億元，梨山茶每年產值亦有1.6億元。
和平區長林建堂表示，梨山水蜜桃特色就是飽滿圓潤、甜蜜多汁、香氣濃郁、入口即化，今年雖然產季延後，但品質在果農們堅持和努力之下，仍然保持在高品質的狀態，上海水蜜桃及瀨戶內水蜜桃正是盛產期，現在吃桃正是時候。
(中時)
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