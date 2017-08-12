桃園職校師生衝突 椅子對上餐刀？
桃園市一間私立職校本月2日爆發師生衝突，有學生爆料，1名越南籍男性僑生上課時睡覺，被叫醒時竟被老師箝制脖子壓制在桌上，學生順手從抽屜拿了1把實習用餐刀後反抗掙脫，老師趕緊拿椅子反制，好在最後經眾人勸下，才沒有進一步爆發肢體衝突，校方對此開會研議事宜，並由警方介入處置。
這段衝突經過，被其他學生用手機拍下，PO上臉書社團《爆料公社》，但畫面只看見一群學生圍著師生，看不清楚事發過程。
爆料學生指出，老師先掐住學生脖子後，再將學生強壓在桌上。學生則拿出刀子反制，最後老師拿椅子砸學生，還出言恐嚇，事發後要要求學生不得將事發經過對外張揚，否則嚴懲。
校長回應，老師看學生在實習課睡覺，將學生叫醒，沒想到學生拿刀威脅，老師基於課堂學生安危及自衛反擊，才會拿椅子反制，並非體罰學生，對於爆料者扭曲事實，為維護校譽及老師個人名譽，不排除尋求法律管道，以釐清真相。
校長說明，保護學生人身安全及受教權，不能讓校園危安事件發生，將檢討此事件，強化師生相處關係，避免類似事件發生。
警方表示，已主動介入偵辦，初步了解當日衝突無人傷亡，目前由校方開會研議，若當事人要辦案，將依相關規定受理。
(中時)
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