殯葬禮儀師吸K煙紓壓 遇警閃躲漏餡被逮
20歲的曾姓男子日前邊機車邊吸菸，遇到巡邏警車，立即慌張將機車停放路旁，步行反向遠離現場。警方因他唐突動作十分可疑，加以攔檢查獲曾男帶有K盤，帶回偵辦。曾男指稱，他是殯葬業禮儀師，處理亡者身後事壓力很大，才藉吸食K菸舒壓，警方將他送辦。
第三警分局合作派出所警員10日巡邏至東區進德北路與力行路口時，1名邊騎機車邊抽菸男子見警經過時，慌忙將機車停放在路邊，步行反向快速離去，行為引起警員注意，趨前攔下實施盤查。
員警靠近曾男就聞到他身上散發出疑似K他命毒品的「塑膠」臭味，警當場喝斥「東西自己交出來！」20歲曾男主動將身上攜帶的K盤交付予警方，並向警坦承吸食K菸。
曾男自稱是殯葬禮儀師，也常半夜接到電話出門處理喪葬事務，工作壓力大才吸食K他命，想藉以紓壓，警方依毒品防制條例將他送辦。
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(中時)
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