世大運選手村啟用 柯P大讚餐廳冷氣「太好了」

世大運選手村今天正式啟用，開村典禮之前，柯文哲特別先到餐廳、中華隊住宿區巡視。被媒體問到整體感覺如何？柯大讚品質很好，尤其近期天氣炎熱，餐廳冷氣更顯得舒適，「哇23度，太好了！」

柯文哲說，他有去過韓國光州，無論是選手村的規模、品質、餐廳，台北都好太多了，要改進的地方「這樣看一看還沒看到」。

最近天氣炎熱，柯文哲對選手村餐廳冷氣尤其讚不絕口。他說，餐廳設計滿特別的，冷氣很棒，「哇23度、太好了！」

至於外界關心海外售票狀況不佳，柯文哲則說，光州世大運售票也是98％都來自國內，畢竟要跑到國外看比賽不太容易，來也是觀光，不太容易特別去看比賽。先前到東南亞參訪，其實也是藉世大運名稱來推銷觀光，他強調，來旅遊很容易、來看世大運就不要想太多了。

(中時)