突破低薪困境 業界推赴菲學英語

全球職涯發展協會要協助國內年輕人進軍國際職場。（林志成攝）

台灣面臨低薪魔咒，根據人力銀行進行「2017新鮮人就業意向調查」發現，高達63％的社會新鮮人有意願轉往海外工作。有鑑於此，全球職涯發展協會推出到菲律賓「一對一密集英語學習」培養英語力、先修歐美大學學程及到加拿大打工遊學等服務，協助年輕人找出路。

全球職涯發展協會理事長及英語專家王星威表示,一般台灣人要進入全英語工作環境,多益分數至少要750分，然而台灣的大學畢業生只有10％具有這樣的能力，換句話說，台灣有90％的大學畢業生無法進入全球化與數位化的職場，與63％想進入海外就業的需求有相當大的距離。

國際間近年興起「一對一密集英語學習」新方式，像是鄰近台灣的菲律賓就是讓許多國際人士趨之若鶩的密集英語學習熱點，不只菲律賓當地已開設超過500間的語言學校，每年更有逾15萬人從世界各國前往菲律賓學英語。

王星威表示，菲律賓語言學校最大特色是採取嚴格的密集英語教學，每週上課時數40至50小時，一天中至少有4堂以上課程是用「一對一教學」進行，老師根據每個人的英語能力「因材施教」，在60天多益進步200分，達到國際證照考試所需的英文能力。

此外，美國大學銜接式學程1年，對有未來直接進入國際職場打算的學生，選擇新發展出的銜接式學程，是台灣學生最佳的最有利的切入點。

王星威表示，目前歐美大學都設有各種銜接式學程，可以讓想走國際職涯的年輕人提前拿到入場資格。所謂銜接式大學學程，是指台灣高中畢業後先唸1年的大學先修學程完成通識課程，也利用這一年加強英文能力，適應全英文授課方式，再銜接像美國天普大學等州立大學或英國北安普敦郡公立大學等英國公立大學、加拿大皇家大學等加拿大公立大學，瑞士餐旅學院(BHMS)等瑞士餐旅學院。

主辦此學程的美國協和大學校長Dr. Charles Mercieca表示：目前協和大學己與美國30多所州立大學完成銜接式課程，也與英國、加拿大等地大學及瑞士的飯店管理和廚藝學院合作，可以提供台灣學生銜接進入上述歐美知名學府的管道。

再者，台灣風行一時的打工度假風，目前有15個國家開放名額，每年有5萬人次參加打工度假方案，其中70％集中在澳洲。然而去澳洲打工必須到澳洲後才能面試，在住宿與生活費用的壓力下，求職者的第一份工作一定是偏遠地區的勞力工作，要到半年後才能逐漸透過關係找到都會區的工作。

有別於過去傳統的紐澳打工度假，近年加拿大政府推動6+6打工遊學的模式，即取得學生簽證上6個月課，就可取得另外6個月工作簽證的安排，既可以讓年輕人可以一邊培養英語力及專業力，完成學程後可取得職業証照，還能無縫接軌進入國際餐飲產業直接任職，平均月薪從4萬5千元台幣起跳。

全球職涯發展協會舉辦「2017全球職涯暨國際教育展」，8月12、13日分別在台中CMoney中區教育訓練中心、台北台大集思會館洛克廳舉行，展覽特別針對目前年輕人前往海外就業就學規畫了三大主題，包括「菲律賓遊學展與密集英語訓練講座」、「歐美大學學程展」及「加拿大打工遊學證照學程展」，有幸興趣者可前往參加。活動網址：https://event.global-career.org/2017/全球職涯暨國際教育展

(中時)