彎腰不肯起身 車內查獲安非他命

25歲高姓男子10日晚間近12時，駕駛自小客車因形跡可疑，在高巿新興區興邦路公園被轄區派出所攔查，警方用警用電腦查詢，發現他是橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，高男打開副駕駛座置物箱受檢時，因遲遲彎腰不肯起身，警方認為可疑，當場將人控制，並於腳踏墊下發現1包安非他命，高男辯稱不知道為什麼會有毒品，還表示懷孕的太太在家等他，向警方求情，訊後被依毒品罪送辦。

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(中時)