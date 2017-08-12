開村典禮只能播國旗歌、升會旗 柯P：沒辦法

今天下午3時是世大運選手村開村典禮，不過由於奧會模式的規範，即使今年在台灣主辦，典禮中也只能播國旗歌、升中華台北會旗。會不會感到可惜？臺北市長柯文哲說，當年登記的會旗、會歌就是這樣，沒有辦法。

柯文哲表示，這個問題還是要跟國人講，可以做的我們儘量做，但因為當年登記的會旗、會歌就是這樣，沒有辦法，還是要應付國際奧會的標準，剩下就是儘量爭取。

但是，在典禮致詞中，柯文哲提到「這是『台灣』第一座選手村」，是否特意安排提到台灣？對此他說，我們本來就是台灣啊，不然是什麼？但這種事情不用特意去講，還要媒體不要問就沒事了。

先前英文版媒體手冊曾因為「Chinese Taipei」和「Taiwan」的用字引發爭議，柯文哲說，他今天見到FISU主席並沒有特別跟他聊這件事，FISU是國際組織，也不會想得罪誰，他們態度就是把事情做完、大家高興就好。

(中時)