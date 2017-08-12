桃猿再添新投手戰力 與黃子鵬達成共識

黃子鵬今確定與桃猿達成共識，正式加盟。(資料照 中央社)

Lamigo桃猿與今年季中選秀第七輪選進的黃子鵬正式達成共識，確定以130萬簽約金，月薪7.5萬與70萬激勵獎金正式加盟。

黃子鵬畢業於文化大學，與張閔勛與詹子賢同屆，不過去年畢業後先投入業餘隊崇越隼鷹，今在正式投入職棒選秀，並在第7輪被桃猿挑中，近幾年黃子鵬也有許多國手資歷，包含2015年光州世大運、U21世界盃，都入選中華隊。

今確定與桃猿達成共識，接下來將進行體檢，他也選擇69號為背號，準備開啟自己的職棒之路。

(中時電子報)