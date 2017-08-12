大學生報案單車不見 轄區慣竊偷的

上月23日凌晨，4名大學生向高巿警鹽埕分局五福四路派出所報案，指放在必忠街騎樓的腳踏車被偷，警方發現嫌犯禿頭、鬥雞眼，是轄區慣竊張男，本月8日發現他的行蹤將人逮捕。張男坦承偷車，但表示只是想借用一下，騎走後棄於大禮街騎樓，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)