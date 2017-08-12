萬華合法設置情色區？ 柯P未定調

日前有萬華區文史工作者透露，曾和市長柯文哲討論在當地設置合法的情色專區。柯今天回應表示，無論是性工作、oBike、airbnb，他的態度都是「需要管理而不是假裝不存在」，不過，因為這個爭議太大，不敢說贊成或反對，該怎麼做就先討論一下、搜集資料再說。

萬華地區文史工作者高傳棋在臉書上透露，他拜會柯文哲時，雙方曾討論當地行之有年的「站壁情色文化」，柯也三度詢問，若合法設置情色專區，萬華真的會同意嗎？

柯文哲今天進一步說明，文史工作者主要是來討論西區門戶計畫中，最東邊如台北火車站要走到台大醫院、行政院、立法院的街道，行人動線很差，所以該處人行步道系統要重新設計。

討論這個議題時，高傳棋也向他提到，台灣性產業工作者有3.6萬人，柯文哲說當時他很驚訝，因為台北市完全沒有相關資料，包括分布在哪、人數多少。

因此柯文哲認為，不管是aiebnb、oBike或性專區，這些東西需要管理而不是假裝不存在，至於要怎麼做，這是好問題。當時他的確問了文史工作者3次，「你確定在萬華設置專區，當地會同意嗎？」對方則說要回去調查看看。

被問到贊不贊成設置專區？柯文哲直言，這爭議太大，他不敢說贊成或反對，就給地方上討論討論，先搜集資料再說。

(中時)