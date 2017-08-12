萬華合法設置情色區？ 柯P未定調
日前有萬華區文史工作者透露，曾和市長柯文哲討論在當地設置合法的情色專區。柯今天回應表示，無論是性工作、oBike、airbnb，他的態度都是「需要管理而不是假裝不存在」，不過，因為這個爭議太大，不敢說贊成或反對，該怎麼做就先討論一下、搜集資料再說。
萬華地區文史工作者高傳棋在臉書上透露，他拜會柯文哲時，雙方曾討論當地行之有年的「站壁情色文化」，柯也三度詢問，若合法設置情色專區，萬華真的會同意嗎？
柯文哲今天進一步說明，文史工作者主要是來討論西區門戶計畫中，最東邊如台北火車站要走到台大醫院、行政院、立法院的街道，行人動線很差，所以該處人行步道系統要重新設計。
討論這個議題時，高傳棋也向他提到，台灣性產業工作者有3.6萬人，柯文哲說當時他很驚訝，因為台北市完全沒有相關資料，包括分布在哪、人數多少。
因此柯文哲認為，不管是aiebnb、oBike或性專區，這些東西需要管理而不是假裝不存在，至於要怎麼做，這是好問題。當時他的確問了文史工作者3次，「你確定在萬華設置專區，當地會同意嗎？」對方則說要回去調查看看。
被問到贊不贊成設置專區？柯文哲直言，這爭議太大，他不敢說贊成或反對，就給地方上討論討論，先搜集資料再說。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。