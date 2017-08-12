疑女友在安毒動手腳 憤而開槍射擊傷腿判賠40萬元

林男與女友黃女發生口角，涉嫌持槍射擊黃女左腿致傷，還出言恐嚇，延了3天後才送醫，黃女請求損害賠償，林男指稱，他吸食安非他命毒品後，身體感到不適，懷疑黃姓女友摻加乾燥劑，雙方起爭執，他才憤而開槍。台中地院判決林男賠償醫藥費、看護費、精神慰撫金共40萬餘元。

判決書指出，去年3月6日，林男開車載黃女到台中市區，將車子停放在美術館附近，兩人在車內發生口角，林男先持槍射擊黃女的皮包，再射擊黃女左大腿，導致黃女左大腿開放性傷口併肌肉傷害。

林男將黃女的手機鑰匙鎖在副駕駛座前方置物櫃內，再將黃女載至他的租住處，恐嚇黃女「如果再哭，要再補一槍」；林男在8日開車載黃女到台南市1家汽車旅館，9日才送她到醫院就醫。經醫院人員發現黃女受槍傷，通報警方，員警循線逮獲林男。

警方在林男的車內查扣改造手槍、子彈及安毒等物，台中地院依違反槍砲、傷害、妨害自由、施用毒品等罪將林嫌判刑8年6月。

事後，黃女請求損害賠償，林男坦承開槍枝射傷黃女，但辯稱是過失導致，並非故意傷害。台中地院法官追查林男在警訊供稱黃女多次偷拿他的毒品、錢財，因懷疑黃女將乾燥劑放在他安毒內，讓他吸食後感覺很不適難過，而黃女又不承認，兩人發生嚴重爭執，他一時氣憤才開槍射擊。

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(中時)