才誤傳自殺 「阿姑」周遊直播突啜泣：人事都變了…

阿姑舊地重遊，突然有感而發在直播中啜泣。(取自周遊臉書)

阿姑與老公李朝永是演藝圈的神鵰俠侶。(本報系資料照)

早前一度被誤傳服藥自殺的知名戲劇製作人「阿姑」周遊，今（12日）重遊當年待了整整１年的新加坡海燕歌劇院舊址，並親切開直播與網友分享喜悅，想不到直播到一半，阿姑突然悲從中來，在鏡頭前啜泣：「人也變了，地方也都變了，人事都變了…」

阿姑重遊海燕歌劇院舊址，回憶起當年在這裡導歌舞劇，與郭金發、林松義等昔日大牌藝人一起打拚的日子，她說那個時候，每天都很快樂，無憂無慮，接著阿姑突然悲從中來，難過啜泣：「什麼都變了，跟以前完全（不一樣），跟人一樣，以前都不一樣了。」

兒子聽見急忙安慰阿姑要開心，稱東西是變好的，是變發達，但阿姑嘴巴上說「我今天舊地重遊很開心，我兒子叫我要高興」，但仍難掩悲傷情緒，繼續感傷說著：「人也變了，地方也都變了，人事都變了…」

(中時電子報)