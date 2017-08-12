世大運》倒數8天–深圳摘銀史上最佳 中華女籃拚重返頒獎台

林育庭經過印度亞洲盃洗禮，領軍世大運女籃抗世界強敵。(中央社資料照／籃協提供)

2011年深圳世大運拿下我國籃球首面世界級賽會銀牌，中華女籃備戰台北世大運，集訓超過一年，更聘請夏威夷楊百翰大學史上最佳勝率教練、美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)督軍，台北世大運盼能以地主之姿拚重返頒獎台。

世大運女籃2003年大邱挺進8強，2011年由黃英利、楊淑淨、陳鈺君、徐千蕙、黃品蓁、謝佩君等人組成的世大運女籃，中國深圳創下隊史最佳，預賽3連勝扳倒芬蘭、立陶宛、中國，8強擊敗巴西，4強賽延長賽中撂倒瑞典長人搶下決賽門票。

中華隊三分射手黃鈴娟。(資料照／林宋以情攝)

決賽碰上世界女籃霸主美國隊，當時陣中球員目前是現役WNBA名將，包括2015年聯賽MVP華盛頓神秘隊多恩(Elena Delle Donne)，同時也是去年里約奧運金牌成員，達拉斯飛翼得分後衛、2012年雅典世錦賽金牌狄金絲(Skylar Diggins)，姊妹檔洛杉磯火花隊MVP歐古米克(Nneka Ogwumike)、康乃狄克太陽隊大前鋒契妮(Chinenye Ogwumike)，中華隊最終66比101不敵美國，但已為我國籃壇締造歷史新頁。

2013年俄羅斯喀山世大運，中華女籃也自預賽寫下4連勝挺進4強，準決賽碰澳洲告負，但仍是隊史次佳，上屆南韓光州則拿下第7。本屆中華隊華格納執掌兵符，教練團成員鄭慧芸、錢薇娟、梁嘉音、傅姿伶，球員陣中6人林育庭、羅蘋、陳晏宇、鄭伊秀、黃湘婷、王維琳經過7月印度亞洲盃洗禮，另外還有朱育勤、黃鈴娟、徐玉蓮、陳薇安、韓雅恩、楊晴。

女籃瓊斯盃結束後，世大運隊8月初赴南韓移訓，與WKBL職業隊三星女籃、新韓銀行、韓亞銀行交手，取得1勝2負，陣容做最後磨合調整。世大運開打前19日將與本屆美國世大運代表隊，NCAA一級強隊馬里蘭女籃關門對抗。

本屆女籃共16隊參賽，中華女籃預賽與智利、瑞典、匈牙利分在A組，預賽前兩名晉級交叉單淘汰複賽，勝隊晉級4強爭冠軍門票，落敗進入5至8名排名賽，預賽3、4名打9至16名排名賽。

(中時電子報)