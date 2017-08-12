爺讓19歲孫懷孕!大馬姐妹慘被爺爸叔性侵5年

這4名性侵嫌犯已遭大馬警方扣留。（翻攝自《星洲網》）

馬來西亞一對14、19歲的姐妹，長期被爺爺（57歲）、爸爸（42歲）與2名叔叔（26、28歲）性侵，這起泯滅人性的慘案，一直到姐姐懷孕才爆發出來。

醫院是在昨（11）日向相關單位通報此案，《星洲網》指出，警方今申請扣押這4名衣冠禽獸7天獲准，隨即將他們帶往警局扣留，而被性侵的姐妹目前仍於醫院接受檢查，其中姐姐已懷孕25周。

據了解，2名被害人被性侵的時間已有5年之久，她們分別從13歲、9歲起，就被同住的爺爺、爸爸和2名叔叔玷汙。

(中時電子報)