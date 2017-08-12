爺讓19歲孫懷孕!大馬姐妹慘被爺爸叔性侵5年
馬來西亞一對14、19歲的姐妹，長期被爺爺（57歲）、爸爸（42歲）與2名叔叔（26、28歲）性侵，這起泯滅人性的慘案，一直到姐姐懷孕才爆發出來。
醫院是在昨（11）日向相關單位通報此案，《星洲網》指出，警方今申請扣押這4名衣冠禽獸7天獲准，隨即將他們帶往警局扣留，而被性侵的姐妹目前仍於醫院接受檢查，其中姐姐已懷孕25周。
據了解，2名被害人被性侵的時間已有5年之久，她們分別從13歲、9歲起，就被同住的爺爺、爸爸和2名叔叔玷汙。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。