兩飛車相撞5傷 莊婦攜毒又載4歲兒命危
彰化縣和美鎮東祥路、中興路口，今天上午10點發生兩車飛撞，造成5人輕重傷，33歲莊姓女駕駛頭部受重擊、顱內出血有生命危險，警方從車內發現5包疑似毒品分裝袋，後座還載著4歲小兒子飽受驚嚇啼哭喊媽媽，肇事原因還待進一步釐清。
莊姓婦人今年4月因持有毒品被移送法辦，正等候法院判決，發生車禍，是否吸毒後恍神釀禍？警方還在進一步調查，但從調閱監視器，2輛車在經過十字路口時竟都未減速，砰的就飛車相撞了。
33歲莊姓婦人駕駛由和美鎮東祥路往線東路方向行駛，行經東祥路與中興路口時，休旅車也駛出來，兩車撞擊力道猛烈，轎車彈飛攔腰撞上路旁電線桿，莊婦頭部受到重擊，當場昏迷，兒子坐在兒童座椅，輕傷逃過一劫，休旅車上的夫妻和兒子受到驚嚇，但沒大礙。
彰化縣消防局據報後趕抵現場，將陷入昏迷莊女救出送彰化基督教醫院急救，莊婦顱內出血，有生命危險。醫院緊急救護中，初步驗血，並未驗出毒品反應，但有安眠藥成分，肇事責任還待進一步釐清。
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(中時)
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