世大運選手1845人入境被退件？ 移民署：僅106人

民進黨市議員王世堅昨天表示，世界大學運動會外籍選手，目前尚有1845人因照片、資料有問題，目前還無法通過審核，屆時可能無法入台參賽，比例高達全部選手的18%，對此移民署澄清表示，目前已通過1萬2581人，退回待補件只有106人，市議員的說法與事實有所出入。

移民署指出，被退件106人，有的是未附護照電子檔資料，有的是護照電子檔模糊不清、無法辨識當事人姓名、護照號碼等，已發函要求當事人重新附上清晰的照片。

移民署強調，審核單位將依照台北市世大運組織委員會會商程序，積極協助這些選手儘快來台。

(中時)