首批高科技律師51人清大結業
陳育賢／竹市報導
科技、法律不再「隔行如隔山」！由清華大學、新竹市律師公會與工研院3方共同舉辦的「科技律師學苑」課程，51位來自全台的執業律師經過9周的專業訓練後，打破科技業與法律界溝通藩籬，12日在前副總統吳敦義的授證下，成為首批「高科技法律」律師。
清大指出，「科技律師學苑」是針對法律實務與科技產業設計課程，包含國際商務、智慧財產、科技法律實務與英文商務合約、國家科技產業趨勢與發展規畫。
前副總統吳敦義今天親臨授證典禮，他表示，科技產業創造許多就業機會，但技術1日數變，專利及應用都需要律師的協助，以避免不必要的侵權等糾紛。
他很敬佩規畫這項全國首創課程的主辦單位，包括新竹市律師公會、清華大學及工研院，最後祝各律師事務所「家家都賺錢」。
清大科技法律研究所所長范建得指出，企業遇到跨國法律問題需要聘請律師擔任跨國仲裁人，此次邀請資深法律實務專家分享處理國際與兩岸的訴訟、仲裁實務經驗，學員拿到結業證書後，將踏出「跨國仲裁人」的第1步。
過去傳統法律人的養成在較少著墨科技領域，大多數法律人沒有機會去了解科技與科技產業的需求，清大提供進修機會，當新興科技遇到法律障礙時，這批學員就是幫得上忙的法律人。
范建得說，有許多人每周不辭辛勞從中南部趕來上課，從學員們上課的眼神就能看出他們收穫豐碩，課程也獲得好評，未來還會視產業需求設計更專精的科技產業課程。
清大科技律師學苑課程是於今年6月開課，原訂招收40個名額，消息一出就吸引全台律師詢問，因而增開至53個名額，其中有7成都已有碩、博士學位，最後有51位順利取結業證書，並拿下3個學分。
(中時)
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