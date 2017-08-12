家扶17少年遠征吉爾吉斯 挑戰世界第二高山湖

彰化家扶中心帶領17名受扶助少年遠征吉爾吉斯進行國際交流暨志願服務活動，12日舉行成果發表會，分享更懂得感恩惜福。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心帶領17名受扶助少年遠征吉爾吉斯進行國際交流暨志願服務活動，12日舉行成果發表會，分享更懂得感恩惜福，海外結交異地朋友也培養互動的自信，更願意學習傾聽他人的聲音。

去年年彰化家扶中心與吉爾吉斯家扶中心曾在台灣進行單車環島交流後；兩地青少年建立起深厚的友誼，想實際感受吉爾吉斯土地這個夢想亦在團隊中逐漸發酵。這次成員準備台灣美食、中文童謠教學和傳統童玩體驗，與當地青少年及社區居民進行「國際交流」外；亦和吉爾吉斯家扶青少年足球隊合作挑戰世界第二大高山湖-伊塞克湖，展開為期12天的「單車環湖」遠征；且在過程中融入安排農務協助、發放學用品及社區服務等「志願服務」。

成員小婷說到首次出國，踏上吉爾吉斯的土地內心悸動而流淚不止，阿甘也回憶在作客當地家庭，「看到他們物質匱乏且生活貧困卻樂觀面對，選擇用幽默回答我的各種問題，讓我覺得和台灣人相比他們的心靈更加富足，也提醒我更該珍惜身邊擁有的事物！」

小雨分享：「我們去幫忙一位獨居的72歲老奶奶劈柴、整理田地，很難想像平常她需要一個人完成所有事情！看到她拄著拐杖走出屋子，想起已經去世、也一樣熱情待人的曾祖母，心中充滿感動」

青少年們在3周的交流裡留下難以忘懷的回憶，在服務學習的過程找到以己之力助人的快樂成就，彰化家扶中心主任王震光表示，少年展力方案志在拓展青少年的優勢及生命觀，兩國青少年超越國界的友誼和團隊精神能昇華為成長的養分，建立起勇於面對困境與挑戰的生活態度。

(中時)