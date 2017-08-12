野生孫燕姿帶家人現身士林 看恐龍樂比V好萌
39歲歌后孫燕姿6年前和老公納迪姆結婚，育有一子，婚後一家三口定居在新加坡的她，今(12日)被民眾捕獲帶家人現身士林科教館，參觀「DinoLab 恐龍實驗室」展覽，該展臉書小編稱讚天后親切，也秀出孫燕姿戴著墨鏡，大方比出勝利V的姿勢，讓粉絲大讚好萌。
出道17年的孫燕姿，繼2014年推出的專輯《克卜勒》、去年推出單曲《彩虹金剛》後已許久未發專輯，今年初傳出孫燕姿已在籌備新輯，6月她曾在臉書直播脫口而出「我的新專輯很好聽」，更讓粉絲無限期待，但至今暫未有進一步消息。
今「恐龍實驗室」臉書分享一張意外迎得天后大駕光臨的照片，可見戴著墨鏡的孫燕姿十分親民，不只讓民眾拍照留念，也俏皮微笑比出一個大大的V，據目擊者指出，孫燕姿此行身邊還有家人，不知是否是帶4歲兒子「納小子」來台過暑假，使其他網友也十分期待，紛紛喊：「求偶遇！」
(中時電子報)
關鍵字：孫燕姿
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。