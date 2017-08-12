野生孫燕姿帶家人現身士林 看恐龍樂比V好萌

孫燕姿今帶家人現身士林看展。（圖／翻攝自DinoLab 恐龍實驗室、孫燕姿 Sun Yanzi臉書）

展覽臉書小編讚天后親切。（圖／翻攝自DinoLab 恐龍實驗室臉書）

孫燕姿先前預告新專輯超好聽。（圖／中時資料照片）

39歲歌后孫燕姿6年前和老公納迪姆結婚，育有一子，婚後一家三口定居在新加坡的她，今(12日)被民眾捕獲帶家人現身士林科教館，參觀「DinoLab 恐龍實驗室」展覽，該展臉書小編稱讚天后親切，也秀出孫燕姿戴著墨鏡，大方比出勝利V的姿勢，讓粉絲大讚好萌。

出道17年的孫燕姿，繼2014年推出的專輯《克卜勒》、去年推出單曲《彩虹金剛》後已許久未發專輯，今年初傳出孫燕姿已在籌備新輯，6月她曾在臉書直播脫口而出「我的新專輯很好聽」，更讓粉絲無限期待，但至今暫未有進一步消息。

今「恐龍實驗室」臉書分享一張意外迎得天后大駕光臨的照片，可見戴著墨鏡的孫燕姿十分親民，不只讓民眾拍照留念，也俏皮微笑比出一個大大的V，據目擊者指出，孫燕姿此行身邊還有家人，不知是否是帶4歲兒子「納小子」來台過暑假，使其他網友也十分期待，紛紛喊：「求偶遇！」

(中時電子報)