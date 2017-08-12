東基與和信聯手 醫療大樓動土
台東基督教醫院與和信治癌中心醫院聯手，在台東打造的「癌症醫療大樓」12日動土，和信院長黃達夫強調，和信治療的癌症病患5年的存活率為73%，高於醫學中心平均約2成，透過癌症醫療大樓，將能讓和信與東基一起照顧台東居民。
癌症醫療大樓位在東基醫療大樓旁，是地下2層、地上5層的建築，地下二樓設置直線加速器，地下一樓為放射治療計畫室，一樓化療調劑室、全靜脈營養調劑室，二樓至五樓分別為檢查室、心導管室、復健及評估中心、辦公室等。
東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，東基雖然是社區醫院，但仍致力不讓病人外轉，這次與和信攜手，部份癌症病患送到和信開刀，後續照顧、化療等都能在癌症醫療大樓完成，病患不需為了就診而不斷北東奔波。
黃達夫指出，台東每年約有千人罹癌，癌症致死率全國最高，就是因為沒有足夠的醫療資源，東基與和信就像兄弟攜手向前，一同將台東的醫療水準提升至與台北相當。
呂信雄強調，醫療大樓引進的是最新的設備，並且有和信的醫師、放射治療團隊進駐，2院的資訊整合、醫師聯合會診，讓台東癌症病患能有與和信同等級的醫療服務。
東基的癌症醫療大樓總經費需要2.5億元，目前已經募到半數的資金，還有半數需要民眾踴躍捐輸，大樓預計2年半後能完工。
(中時)
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