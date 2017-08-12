空軍官校開放 民眾爭相參觀麻糬戰機
空軍年度首場營區開放活動於今（12）日在空軍官校盛情展開，縱然豔陽高照，也抵不過粉絲熱情，除了有樂儀隊表演外，還有雷虎小組及三型主力戰機的特技表演。而民眾也爭相參觀日前被拍到夾帶花蓮麻糬的F-16戰機。
今年適逢814勝利80週年，空軍紀念先賢先烈們的「筧橋精神」，在過去風雨飄搖的年代創建空軍，抵禦外侮奮戰長空，有我無敵、冒險犯難、以寡擊眾及以弱制強，特在岡山空軍官校舉行營區開放活動。
活動中有最受國人歡迎的雷虎小組及三型主力戰機-經國號、F-16與幻象戰機的特技表演。日前被拍到夾帶花蓮麻糬的F-16戰機，根據聯合新聞網報導，民眾也爭相參觀。
空軍官校也特別製作具有紀念性大型藝術看板，以「筧橋」兩字為主題，圖案使用空軍官校AT-3型教練機，象徵空軍健兒凌雲衛領空的英姿，傳承空軍筧橋精神。
(中時電子報)
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