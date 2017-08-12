智障男外出走失 熱心警助返家

南港分局南港派出所警員郭懷升熱心協助朱男返家。(林郁平翻攝)

北市南港分局南港派出所警員郭懷升，巡邏經過研究院路一段與中南街口前，見到一名39歲朱姓男子正中午坐在路邊傻笑，郭員直覺有異，上前關心發現朱男無法正常應答，藉由四處尋訪，終於在里長辨認下成功將朱男平安送返家。

郭員上前主動關心朱男時，發現朱男無法清楚對答，不時發出囈音，又時而傻笑，郭員研判朱男可能走失且求助無門，當下先帶著朱男向四周住戶查訪。結果當地居民均不認識朱男，郭員於是將朱男帶返派出所先行歇息，並轉而向當地新富里里長詢問。里長表示對朱男稍有印象，在嘗試聯繫可能的住戶後，成功聯繫到朱男家人。

家人表示，朱男有智能障礙，當天可能感到無聊而擅自外出，家人都未發覺直到郭員電話聯繫才知道朱男走失，十分感謝郭員及里長的熱心助人。

南港分局呼籲民眾家中有智能、精神障礙者，為防止走失應不定時協助拍照（包括常穿衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或向警方申請建立指紋檔。

(中時)