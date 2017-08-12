陸扒手在九份偷日本人 被逮問警：抓小偷都會封山嗎？
52歲大陸廣西籍扒手劉俊言，今年6月與同夥來台，鎖定故宮、忠烈祠等景點的日本觀光客，以雨傘遮掩方式偷取對方皮夾，劉嫌等人後來被捕，交保後限制住居，缺錢花用繼續犯案，劉昨天在九份老街，再度偷取1名日本人皮夾時，被北市刑大肅竊組當場逮捕，劉的手機裡，全都是日前行竊民進黨部小偷趙準基的相關新聞，還問警察：「你們抓小偷都會封山嗎？」
肅竊組組長胡玉磊指出，劉嫌等人以3人一組方式來台，鎖定日客常去的各個景點行竊，6月時遭警方逮捕，交保後被限居無法回大陸，於是重施故技，持續在夜市、老街等地犯案。
11日下午劉又出現在九份，連續對4名日本人下手，但都沒有成功，第5次又鎖定名為島田的日本人，趁他疏忽時摸走對方皮夾，當場遭警方逮捕。
警方在劉的手機中，發現大量報導韓籍扒手趙準基的新聞，詢問劉他表示，台灣警察抓扒手竟然出動300多人，還會封山蒐查，他覺得非常震驚，新聞是傳回給廣西同夥看的，提醒他們要特別注意，他還反問警方：「那你們這次抓我出動多少人？」全案偵訊後，被依竊盜罪移送法辦。
胡玉磊另指出，世大運期間將有各國選手、觀眾來台，總計今年共查獲41名扒手，偵破44起竊案，其中外籍人士占52%，未來針對外籍扒手，將會加強列管、防範，確保世大運活動順利進行。
(中時)
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