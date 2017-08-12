新竹市都市農夫培訓課程即將開墾

新竹市政府推動都市友善農園農業輔導計畫，將於9月推出「都市友善農夫培訓課程」。（陳育賢攝）

為讓市民了解學習利用友善環境，種出豐富多樣且健康美味的蔬菜水果，新竹市政府近年推動「都市友善農園農業輔導計畫」，並將於9月規畫3梯次、各6小時的「都市友善農夫培訓課程」，有興趣的民眾可踴躍報名。

產發處長翁義芳表示，為提供市民自耕自食、樂活養生的健康休閒場所，市府委託專業團隊「草根意識工作室」辦理都市友善農園農業輔導計畫，透過計畫協助，並輔導農民將閒置休耕農地闢為農場，再提供給喜歡種菜的都市農夫認養，讓大家親手種出各種新鮮健康的蔬果，同時也促進農地利用與活化農地價值。

翁義芳表示，為讓認養的都市農夫學習如何善用資源、尊重環境並以友善態度，為自己種出豐富多樣且健康美味的蔬菜水果，特別在認養前開辦「都市友善農夫培訓課程」。

課程包含友善土地的耕作方式、認識田間野菜、適時適地的種植技巧、厚土種植法及堆肥實作練習等。上課時間為上午8點30分至下午4點30分，開課地點為東區千甲農場，課程完全免費。

此計畫目前已依農地的條件分別於東區、北區及香山區各遴選1處，將輔導3處閒置農地開闢成為都市友善農園基地，並預定於9月起開放民眾付費認養。

有興趣體驗都市農夫另類生活，為自己種出豐富多樣且健康美味的蔬菜水果者，報名專線：0905-299467。或上新竹市「都市友善農夫培訓課程」網站報名。

(中時)