世大運防偷拍 警方進行場館偵測
2017台北世大運即將在19日開幕，警方為了嚴防第三隻眼深入世大運場館內，松山分局今(12)日特別針對世大運主場館進行反偷拍偵測工作，以提供選手及來賓、觀眾等安全友善的環境空間。
有鑑於無線針孔攝影機可藏在各個公共空間，不易遭人發現，松山分局使用相關偵測器材在世大運主場館台北田徑場、台北小巨蛋、台北體育館與台北市松山運動中心游泳池等4個場館內實施偵測，以防止有心人士在公共廁所內裝設針孔攝影機，引起選手及民眾恐慌；另提醒民眾使用公共廁所時，要特別注意垃圾桶、牆壁及馬桶上方的天花板或燈管有無異物，避免遭到偷拍。
松山分局呼籲，偷窺或竊錄(偷拍)行為，已觸犯社會秩序維護法、刑法妨害秘密罪、散布猥褻物品罪或兒童及少年性交易防制條例等相關罪名，將處1年以上，7年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元以下罰金等，民眾勿以身試法。
(中時)
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