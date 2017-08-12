萬和宮交趾陶工藝展 刻劃媽祖的慈悲
有國內交趾陶競賽最大獎之稱的「葉王獎」四冠得主吳威德，今日起在萬和宮「創意藝廊」舉行「溫柔的守護神—媽祖」師生展，展出的一百餘件作品色彩豐富、刻劃細膩，而且融入日常生活，讓參觀的貴賓紛紛讚嘆交趾陶這麼美，真是不虛此行。
萬和宮董事長蕭清杰說，吳威德不愧是四屆葉王獎得主，以這次展出的作品「溫柔的守護神–媽祖」為例，作品流露出媽祖溫柔的相貌，還加上環保意識的白海豚，很有創意。他希望這次展覽能夠讓更多人知道交趾陶的美，進而發揚光大。
吳威德說，「溫柔的守護神–媽祖」作品創作構想，造型以展現母性神祇慈悲光輝的媽祖，和駕前各具有超乎常人眼力、耳力，形體魁梧、神情威嚴的「千里眼」、「順風耳」等兩位部將出巡，結合著有「媽祖魚」之稱的白海豚穿梭其中，象徵的是保護人民和海洋生態，以及人類存續之間的緊密關係。
吳威德接著表示，這件作品，融合傳統工藝技法與現代文化元素的創作，有環保議題的白海豚─媽祖魚悠遊於其中，海水的造型是以現代雕塑手法完成，千里眼、順風耳細部裝飾也有動漫風元素加入等。
「溫柔的守護神—媽祖」吳威德交趾陶師生展，將展至10月22日。除初一、十五及周休假日外，每日上午八點半至十二點，下午一點半至五點開放。
(中時)
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