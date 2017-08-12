自由車國手踏進球場 黃亭茵為桃猿開球

里約奧運自由車國手黃亭茵，今擔任開球嘉賓來到球場開球。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿今與環法業餘賽合作，並邀請里約奧運自由車國手有「粉紅小鋼砲」之稱的黃亭茵擔任開球嘉賓，黃亭茵說：「非常榮幸能夠擔任開球嘉賓，一開始很緊張，不過對自己開球表現還算及格啦。」

黃亭茵今年加盟義大利維多車隊，成為台灣第一人，近期則是在台灣自主訓練，也借此空檔宣傳環法業餘賽，今來到球場開球，她指出，剛到球場的時候還沒有什麼球迷，不過時間越來越近，人越來越多，看到滿滿觀眾，自己都起雞皮疙瘩。

首度擔任開球嘉賓，黃亭茵表示，其實在要來開球前，有像擔任過女壘國手的媽媽(楊玉鳳)請教，她要我手臂要順勢大力甩出，賽前也稍微練習一下，雖然投得有點偏，但還滿開心，有這樣的經驗。

(中時電子報)