百萬月薪女性不到兩成 性別「玻璃天花板」依舊在

財政部統計處日前發布報告顯示，2015年平均月薪新台幣10萬元以上的有39萬人，超過薪百萬元者有千餘人，但是女性卻只占16.8%，僅男性的五分之一，顯示性別的「玻璃天花板」效應仍在。（圖/資料照片，趙雙傑攝）

財政部統計處8日發布「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」報告，2015年平均月薪新台幣10萬元以上的有39萬人，超過薪百萬元者有千餘人，但是女性卻只占16.8%，僅男性的五分之一，顯示性別的「玻璃天花板」效應仍在。

該報告將高薪所得者，定義為平均月薪達10萬元以上者；極端高薪者則是平均月薪在100萬元以上。從性別來看，平均月薪逾百萬以上的族群中，女性僅佔16.8%，相較於男性占比83.2%，女性極端高薪族群僅有男性的五分之一。統計處官員指出，這反映出台灣職場仍存有性別的「玻璃天花板」，女性擔任高薪主管職比例，仍比男性少許多。

數據也指出，高薪者有3成以上來自上市櫃公司，而月均薪資達百萬元以上者，逾半數都是任職於上市櫃公司，顯見公司規模大小，也是影響薪資高低的因素之一。

以財政部所得稅系統下的薪資所得檔，串接戶政資訊、營業稅籍資料，扣除身障、多重所得者後，篩選出共512萬人，涵蓋率達全國總所得者78%，相當具有代表性。

(中時電子報)