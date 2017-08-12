百萬月薪女性不到兩成 性別「玻璃天花板」依舊在
財政部統計處8日發布「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」報告，2015年平均月薪新台幣10萬元以上的有39萬人，超過薪百萬元者有千餘人，但是女性卻只占16.8%，僅男性的五分之一，顯示性別的「玻璃天花板」效應仍在。
該報告將高薪所得者，定義為平均月薪達10萬元以上者；極端高薪者則是平均月薪在100萬元以上。從性別來看，平均月薪逾百萬以上的族群中，女性僅佔16.8%，相較於男性占比83.2%，女性極端高薪族群僅有男性的五分之一。統計處官員指出，這反映出台灣職場仍存有性別的「玻璃天花板」，女性擔任高薪主管職比例，仍比男性少許多。
數據也指出，高薪者有3成以上來自上市櫃公司，而月均薪資達百萬元以上者，逾半數都是任職於上市櫃公司，顯見公司規模大小，也是影響薪資高低的因素之一。
以財政部所得稅系統下的薪資所得檔，串接戶政資訊、營業稅籍資料，扣除身障、多重所得者後，篩選出共512萬人，涵蓋率達全國總所得者78%，相當具有代表性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。