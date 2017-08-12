超越新星培力營 林智堅解密政治人生

新竹市長林智堅今天在培力營中，與學員暢談自己的從政之路。（陳育賢翻攝）

新竹市長林智堅今天在培力營中，與學員暢談自己的從政之路。（陳育賢翻攝）

新竹市長林智堅12日在「超越新星培力營」，與有志政治工作的年輕人分享經驗，會後並與學員開心自拍合影。（陳育賢翻攝）

台灣新未來智庫協會12日在新北市舉辦「超越新星培力營」，新竹市長林智堅獲邀出席，與來自全台40位有志政治工作的年輕人分享成長與城市治理經驗，林智堅並勉勵在場年輕學子勇敢築夢、追夢，且莫忘初衷。

林智堅今天在培力營中，與學員暢談自己如何從一位沒有方向的少年，歷經14年地方助理與議員磨練，再以奇蹟式的百日選戰，當選全國最年輕的地方首長，並從全國縣市長滿意度倒數，短短2年多晉升為「5星市長」，讓新竹市成為成為「幸福城市」的過程。

他說，自己上任半年後，經媒體評比縣市長滿意度，卻獲得人生中第1個最後1名，但他調整施政腳步，2017年滿意度調查突破7成，更是全台負評最低的縣市首長，一舉拿下5星市長榮耀，靠的就是城市治理3部曲，包括：確立城市定位、用對的人、尊重專業。

林智堅透露，擔任民進黨立委柯建銘助理期間，「少年智堅」的日常就是倒茶、端茶、洗杯子，有長達半年的時間，總召總是問他，「少年仔，你叫什麼名？」讓他下定決心做好每件重要的小事，讓自己成為足以信賴、委以重任的年輕人。

演講結束後，有年輕人關心如何解決竹科交通壅塞的問題，林智堅表示，上任後先後推動光復路號誌重整、大學路51巷與高峰路的拓寬，並新闢高峰路110巷，另寶山路調撥車道實施至今，也已逐步改善通勤壅塞的問題，未來還會持續努力，沒有最好，只有更好。

他強調，新竹人更需要新的大眾運輸載具，「準時、安全、舒適」的輕軌系統，已獲得行政院前瞻基礎建設的支持，相信輕軌能改善長久以來的交通惡夢。

一連串的甘苦談與幽默發言，讓台下年輕人笑聲不斷，不但踴躍舉手發問還爭相爭搶合影，林智堅最後還自備自拍棒與年輕人合影、打成一片，人氣超高。

(中時)