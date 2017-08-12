失智老翁外出路倒 警協助通知家屬帶回

86歲沈姓老翁癱坐路邊，員警獲報立即協助聯絡家人將老翁平安帶回。(林郁平翻攝)

北市松山分局三民所警員李瑋晨、王柏霖擔服巡邏勤務時，接獲119轉報民權國小對面圍牆邊有名老翁癱坐在地上，需要警方到場協助。

員警趕到現場，看見86歲沈姓老翁癱坐在地，臉頰稍有擦傷，經安撫老翁情緒，發現老翁身前掛有吊牌，上面有老翁的住址及與家人聯繫方式。於是立即去電告知家屬，請其盡快到場將老翁帶返家中照顧。

「真的很謝謝你們！」大約20分鐘後，沈翁的兒子急急忙忙地搭乘計程車到達現場，看到年邁的父親臉上雖有小擦傷，但無大礙，心中不由得鬆了一口氣，沈男表示，爸爸患有失智症，偶爾會一個人離家外出。幸好遇到熱心的警察先生幫忙，才能順利找到他。對警方的熱心和專業，深表感謝讚許。

(中時)