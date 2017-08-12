桃警執行「封城掃蕩」，毒品槍枝斬獲多。（甘嘉雯翻攝）

桃警執行「封城掃蕩」，毒品槍枝斬獲多。（甘嘉雯翻攝）

桃園市為淨化轄區治安，世大運前一周執行「封城掃蕩」專案勤務，共動員警力595名，聲請搜索票30張、拘票33張、執行臨檢處所165處，聯外道路路檢點57處，查獲各類毒品案共157件188人，緝獲毒品數量共594.61公克，檢肅槍彈3件4人，緝獲槍枝3枝，子彈150餘發、其他刑案72件101人。

桃園警方表示，刑大偵一隊在中壢區長春路查獲潘姓男子持有空氣槍1把、改造子彈4顆，潘男為躲避查緝，還將30多克安非他命藏在短褲褲襠，反因形狀有異遭警方發現；龍潭警分局查獲鄭姓男子持有且意圖販賣毒品，查出安非他命。

另外，刑大偵二隊、桃園警分局及海巡署台北機動查緝隊共同破獲聚賭案，警方接獲線報，有毒品、殺人、槍砲等前科的廖姓男子藏匿於桃園區中州街，前往搜索時發現廖男等10多人在內聚賭，共查獲賭資98萬8100元，以及海洛因12包、安非他命5包等。

至於中壢警分局在中壢區中北路二段旅館查獲改造子彈112發、鎮暴彈1發、改造手槍1支及改造工具一批；大園警分局查獲48歲陳姓男子擁有27彈改造子彈、1把改造手槍及鑽孔機、電鑽、火藥、撞針等改槍工具。

桃園地檢署與新竹地檢署屬於「北三區」區域聯防區，聯合桃園市、新竹縣及新竹市等地區之檢、警、調、憲、海巡、海關等司法單位，執行區域聯防緝毒行動。另「靖夏二號則全國同步查緝非法槍械、檢肅幫派犯罪、打擊毒品犯罪及偵辦網路賭博等相關犯罪專案勤務。

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(中時)