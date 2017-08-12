警徹夜埋伏 保七六大逮獲3名山老鼠
內政部警政署保七總隊第六大隊積極布線、查緝不法，日前接獲線報指丹、巒山區疑似有山老鼠蠢動。經與南投林管處護管員連日合作埋伏，今(12)日凌晨在雙龍產業道路緝獲山老鼠盜取樹瘤，逮捕3名全姓犯嫌，依違反森林法及竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。
「保七六大」大隊長黃建智表示，信義鄉山區擁有豐富林業資源，為昔日重量級林場。最近有情資顯示雙龍地區，常有山老鼠利用深夜警力較弱之時，進入林道盜取扁柏或紅檜等珍貴林材，於是與南投林區管理處護管員編排聯合勤務，並連日深夜埋伏。
今天凌晨2點35分員警在雙龍產業道路末端發現有3名男子身扛揹架，上面綁有木塊，經攔阻發現為3塊合計約30公斤、價值數10萬元之樹瘤；3名嫌犯都姓全，經偵訊均坦承犯行。
黃建智提醒民眾，近年地球氣候異常，山林有調節氣候功能，是上天賜予的最佳資源，民眾切勿為一己之私而破壞；保七六大將持續加強山區巡護，維護山林治安、保護珍貴森林、作好生態保育。
(中時)
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