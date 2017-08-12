模擬聯合國 涂醒哲：學生應多培養國際觀

「2017年模擬聯合國工作坊」今在北興國中登場，由嘉義市長涂醒哲(中)擔任開幕會議主席。(高錦如翻攝)

「2017年模擬聯合國工作坊」今在北興國中登場，現場76名學生國、高中生，全程以英文交流，模擬聯合國會議，討論解決世界糧食危機議題；嘉義市長涂醒哲擔任開幕會議主席，並鼓勵學生多關心國際公共議題。

為拓展國際視野，提供學子國際教育機會，由嘉義市家長協會主辦2017年模擬聯合國工作坊，今邀請涂醒哲擔任開幕會議主席，並模擬聯合國會議敲鐘儀式，由涂敲響小型和平鐘宣布會議正式開始。

涂醒哲以英文問候語作為開場並表示，其工作坊有助於學生提升對國際議題的敏銳度，且培養國際視野，是學生面對未來不可或缺的能力。

嘉義市家長協會理事長黃彥富表示，模聯於嘉義縣辦理多年，成效甚佳，此次引進嘉義市辦理，讓學生認識聯合國議事規則，透過接觸多方面的世界性議題，訓練自己用國際觀點看待國際事務，看到更大的世界，了解更多國際情勢。

(中時)