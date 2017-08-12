民進黨東南亞《尋根》計畫紀錄片 巡迴最終場在高雄
民進黨中央黨部婦女部去年發起的東南亞尋根之旅計畫，邀請全台新住民二代提案屬於自己的尋根計畫，透過親身走訪父母親的故鄉，藉由影像、文字書寫、訪談等多元方式，分享尋根的故事，12日在高雄in89駁二電影院上映紀錄片《尋根》。
計畫共選出6位尋根人，紀錄尋根之路的真實告白，再加上母親菲律賓籍的新二代新銳導演鄒隆娜加入，完成了《尋根》紀錄片，並進行全台的巡迴播放。
最終場12日在高雄in89駁二電影院上映，高雄市長陳菊、民進黨高雄市黨部主委黃彥毓，與東南亞尋根之旅計畫泰國尋根人張辰嘉、東南亞尋根之旅計畫印尼尋根人宋佳倫及《尋根》導演鄒隆娜均出席，並透過分享與對話，讓社會認識移民家庭及移民二代的生命故事。
陳菊表示，高雄是移民的城市，許多不同的城市及國家的人住在高雄，透過《尋根》紀錄片希望能拉近人與人之間的距離，彼此間多一點寬容、認識與愛護，也期待這些新住民二代在尋根的路上不會在覺得孤單，並活出尊嚴。
陳菊說，現在是地球村，市政府一直致力於新二代學童的東南亞與教學，希望讓這些孩子從小就學習媽媽的語言，不論在台灣或回到母親的故鄉發展，體驗更豐富多元的生命旅程，比起他人將更具競爭力。
主委黃彥毓表示，小英總統上任推行新南向政策後，不論在產業或教育都有政策在執行，自己在今年也走訪了柬埔寨及馬來西亞雪蘭莪進行交流，市黨部在今年的6月也舉辦《輕鬆學越南語－初階班》教學課程，提供給高雄所有市民朋友參加。日後黨部也會自主性持續辦理與新住民相關的活動。
(中時)
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