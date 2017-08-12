世大運》選手村餐廳23度 柯P讚舒服

台北市長柯文哲訪視臺北世大運選手村餐廳，在戶外休息區吃蔥油餅、喝珍奶，直呼天氣太熱。（李弘斌攝）

座落於林口的臺北世大運選手村12日正式開村，台北市長柯文哲於開村典禮前走訪選手村住宿區與餐廳，並在為滿足國外選手而設置的戶外「熊讚咖啡休息區」喝了杯珍珠奶茶。頂著烈日的柯P也苦笑著說，不知道老外為何這麼愛曬太陽。

相較之下，柯P訪視選手餐廳後，直說：「有沒有發現冷氣很棒！尤其在這個時候，23度太好了！」柯P看完住宿區與餐廳後，也覺得規畫相當到位，在選手餐廳的「台灣特色美食」區，還應媒體要求，品嘗了蔥油餅和包子。

柯文哲訪視世大運選手村餐廳，也在台灣特色料理區拿了些食物品嘗。（李弘斌攝）

世大運「選手村餐廳」必須滿足上萬名選手的飲食需求，座位達3500席，供應世界五大菜系料理，包括飲食忌諱較多的清真料理，預估要提供給15％的選手食用。也設了台灣特色料理區，將滷肉飯、小籠包納入菜單。

世大運餐飲及運動防護服務處處長璩大成表示，選手餐飲由餐飲供應GHG公司聘請國際廚師團隊組成，另與南開科大合作，召募本地大專、高中近700名餐飲實習生投入服務，規模堪稱台灣第一。

(中時電子報)