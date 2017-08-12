世大運選手村今開村 中央安全指揮中心正式開設
世大運選手村今(12)日開村，中央安全指揮中心也正式開設，內政部次長邱昌嶽上午至警政署主持「2017台北世界大學運動會」中央安全指揮中心首次晨報會議，會中聽取警政署、刑事局、國家安全局及各賽事警察局相關工作報告，並與世大運主營運中心主任陳景峻視訊連線，確認兩中心合作與權責事項，齊力辦好世大運。
警政署表示，選手村開村後，從機場到選手村，乃至選手村周邊交通、大眾運輸場站、人潮聚集處所等，皆投入警力與義交，執行維安與交通疏導工作，確保各國選手及民眾安心。
邱昌嶽指示警政署督同各賽事警察局，確實執行場館維安編組架構、三層防護網、人員安檢、場館認證、秩序維護、場館巡察及交通維護等警衛安全維護工作，並責由刑事局規劃執行「靖夏二號」專案行動，全面淨化賽前治安環境，此外，也必須加強防處恐怖攻擊。
邱昌嶽表示，辦理世大運是台灣的驕傲，除了讓世界看到台灣體育選手精湛的表現外，台灣文化、美食、人情、風景及良好的治安環境，都可藉此難得的機會向世界展現。內政部將協同各友軍單位，全力執行各項維安工作，並誠摯呼籲各界齊心協力，一同讓台北世大運圓滿順利。
(中時)
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