南韓政府判斷：北韓2014年就開發出小型化核彈頭

據南韓《中央日報》12日報導，南韓當局判斷認為，北韓早在2014年就開發出了小型化核彈頭，可搭載到已完成實戰部署的中遠程導彈上，例如「飛毛腿」和「蘆洞」等。

該報取得了南韓軍方和情報當局2014年秘密召開朝核評估會議時的資料，其中寫道「根據韓美共同評估結果」，「（核彈頭）已經達到足以搭載到北韓所擁有的彈道導彈上充當武器的水平」，並使用了「完成」這樣的措辭。不過，北韓是否真的為飛毛腿短程導彈和蘆洞中程導彈搭載了核彈頭，還未得到證實。

去年3月北韓聲稱「成功實現核彈（頭）輕量化」，並公開所謂的核爆炸裝置。而今年7月28日平壤試射「火星-14型」洲際彈道導彈（ICBM）之後，美國情報當局判斷北韓在開發可搭載到ICBM上的小型化核彈頭上取得了相當大的進展，預計明年即可實現實戰部署。

《中央日報》指出，在2014年的會議資料中，南韓情報當局判斷北韓已經開發出小型化核彈頭，其主要依據有二。首先，在北韓從上世紀80年代開始實施爆炸試驗的平北龜城市龍德洞引爆試驗場上，爆炸坑洞的直徑呈現出了逐漸縮小的情況。

根據會議上報告的內容，1989年首次發現北韓進行這一試驗時，爆炸坑洞的直徑為2公尺，此後在2000年縮小到1.8公尺，2001年進一步縮小到1.2公尺，並在2002年以後縮小到了1公尺以內。爆炸坑洞直徑縮小，意味著北韓已經開發出足以搭載到導彈上的小型化核彈頭（核彈頭為導彈彈頭直徑的大約70％，飛毛腿70公分，蘆洞90公分）。

美中等其他國家開發核武器所需的時間，則是南韓政府作此判斷的另一依據。資料上指出「五個擁核國（美英法俄中）都在進行（第一次）核試爆後2-7年內開發出了小型化核武器」。美國在第一次核試爆7年後成為擁核國，中國則只用了2年時間。而北韓在2006年進行第一次核試爆後，（距離2014年）已經過了8年時間。

不過，《中央日報》引據南韓政府當局人士說，「韓美日一致商定不承認北韓已經開發出核武器」，「因為一旦承認北韓是擁核國家，將帶來嚴重的政治和軍事影響」。

(中時)